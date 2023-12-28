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Türkiye'de asgari ücretin 2024 yılında yüzde 49'luk bir zamla 17 bin 2 TL'ye yükseltilmesinin ardından, dikkatler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Türk gazeteci Cem Küçük, asgari ücret tahmininde olduğu gibi bu konuda da doğru tahmin yaparak beklentileri giderdi.

Cem Küçük'ün verdiği bilgilere göre, 2024 yılında en düşük memur maaşı 31 bin TL olacak. Öğretmen maaşı 39 bin TL, polis maaşı ise 43 bin TL olarak tahmin ediliyor. Küçük, özellikle medya sektöründe benzer bir zam yapılması gerektiğini ve kimsenin mağdur olmaması gerektiğini belirtti.

Emekli maaşlarıyla ilgili olarak da Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 11 bin 500 – 12 bin TL arasında olacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, emekli maaşlarına yüzde 50'nin üzerinde bir zam yapılmasının mümkün olabileceğini ve prim günündeki adaletsizliğin giderilebileceğini belirtti.

Cem Küçük, daha önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 16 bin TL'lik asgari ücret rakamının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 17 bin TL'ye çıkarılması talimatının verildiğini açıklamıştı.