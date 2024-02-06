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ÖSYM, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili önemli bilgileri sınav takviminde paylaştı. İşte 2024 KPSS başvuru tarihleri ve sınav programı:

EKPSS 2024 Sınav ve Başvuru Tarihi:

EKPSS başvuruları 12 Şubat ile 29 Şubat tarihleri arasında kabul edilecek. Sınav ise 28 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek. EKPSS kura çekimi için başvurular ise 6 Mayıs - 21 Mayıs arasında yapılacak.

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KPSS Lisans Sınavları:

2024 KPSS Lisans Sınavı başvuruları 3 Mayıs - 15 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz'da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. ÖABT ise 4 Ağustos 2024'te yapılacak.

KPSS Ön Lisans Sınavı:

Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav 1 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek ve sonuçlar 20 Eylül'de açıklanacak.

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KPSS Ortaöğretim Sınavı:

2024 Ortaöğretim Sınavı için başvurular 18 Temmuz - 30 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav 15 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar 4 Ekim 2024'te açıklanacak.

KPSS DHBT (Dikey Geçiş Bilgi Testi) Sınavı:

2024 DHBT sınavı başvuruları 9 Ağustos - 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sınav 22 Eylül'de yapılacak. DHBT sınavının sonuçları ise 16 Ekim'de açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi