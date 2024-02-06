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Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. (58) idaresindeki 20 AHY 747 plakalı Mercedes marka buğday yüklü tır, 06 DAB 923 plakalı dorsesinin lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tır refüje çarparak devrilirken, dorsesinde yüklü bulunan buğdaylar ise yola saçıldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve ambulans sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü E.G. yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan amcasının oğlu Yusuf Gürpınar (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yusuf Gürpınar’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.