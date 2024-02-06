Kadınlar Süper Ligi 17. hafta karşılaşmaları 17, 18 ve 19 Şubat; Erkekler Süper Ligi 13. hafta maçları ise 17, 19 ve 21 Şubat tarihinde oynanacak.
Kadınlar Süper Ligi 16. Hafta Sonuçları:
Bursa BBSK 34 - 31 Üsküdar Bld.
Kastamonu Bld. 42 - 30 Tekirdağ Süleymanpaşa
Armada Praxis Yalıkavakspor 37 - 33 Anadolu Üniversitesi
İzmir BBSK 34 - 22 Aksaray Bld.
Konyaaltı Bld. 43 - 28 Görele Bld.
Erkekler Süper Ligi 12. Hafta Sonuçları:
Köyceğiz Bld. 26 - 27 Spor Toto
Nilüfer Bld. 27 - 36 Beşiktaş Safi Çimento
Konya BBSK 33 - 45 Sakarya BBSK
İzmir BBSK 31 - 25 Rize Bld.
Bahçelievler Bld. 26 - 34 Trabzon BBSKKaynak: İGFA