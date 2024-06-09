Kuruluşundan itibaren 18 yıldır kadınlara hizmet eden Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği, kar amacı gütmeden çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Kadınlara maddi ve manevi anlamda da yardımcı olan dernek tarafından İspanya, Yunanistan, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye dahil olmak üzere 6 ülkeye şehrin ürünleri tanıtıldı.

İspanya, Yunanistan, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye dahil olmak üzere 6 ülke ortaklığında Avrupa Birliği projesi yaptıklarını da aktararak bilgi veren Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği Başkanı Hacer Güçlü, gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“KAR AMACIMIZ YOK”

Yaptıkları çalışmalardan bahseden Dernek Başkanı Hacer Güçlü, “Yozgat Üretici Kadınlar Dayanışma Derneği kar amacı olmayan bir kuruluş. Yozgatlı kadınların el emekleri, göz nuru, evlerinde ne üretirlerse yiyecek, kurular, mantı, reçel, el işi, iğne oyası tel kırma, örgü, bütün kooperatiflerin ürettikleri ürünleri buradan satışa sunuyoruz. Fiyatlarını kendileri belirliyor ve satışa sunduktan sonra kazançları kendilerine ait oluyor. Bizim burada kar amacı yok” ifadelerine yer verdi.

Şuan ki yerlerini Yozgat Belediyesinin verdiğini söyleyen Güçlü, “Kadınlara yönelik projeler yapıyoruz. İçişleri Bakanlığına, Avrupa Birliğine Proje Destek Sistemi (PRODES) projeleri. Bu projelerle de kadınların daha fazla fikirleri gelişmesi için, ürünlerin tanıtılması için çeşitli pazarlara, illere götürüyoruz” dedi.

“YOZGAT’I TANITTIK”

İspanya, Yunanistan, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye dahil olmak üzere 6 ülke ortaklığında Avrupa Birliği projesi yaptıklarını aktaran Güçlü, Yozgat’ın ürünlerini bu ülkelere tanıttıklarını bildirdi.

İspanya, Yunanistan, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti’nden gelen kişileri Yozgat’a da getirdiklerini ve onları misafir ettiklerini dile getiren Güçlü, “Yozgat’ı tanıttık, Yozgat’ımızın tarihi yerlerine götürdük, gezdirdik. Ayrıca İçişleri Bakanlığına proje yaptık, ‘Yerinde görülen eğitim’ diye. Bursa, İstanbul, oralardaki el emekleri, göz nurları neler, kimle ne üretiyor, ne yapıyor? Merinos fabrikası Bursa’da mesela. Oraları gezdirdik. 2 yıl öncede yöresel ürünlerin tanıtımı ile ilgili bir proje yaptık, PRODES projesi. Bu projede de Yozgat’ın yöresel helvası ve un şekerlemesi onu tanıttık. Turistlik Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça gibi yerlerin pazarları var. Böyle el emeklerinin satıldığı yöresel pazarlar var. Bu yöresel pazarlarda sergiledik, onlara tattırdık. İkram ettik, hediye ettik, sunduk. Çok beğendiler” şeklinde konuştu.

“HELVA İLGİ GÖRDÜ”

Yozgat’ın helvasının baya ilgi gördüğünü vurgulayan Güçlü, çok kişiye tanıttıklarını bildirdi.

Gülü açıklamasına şöyle devam etti: “Bir kadın arkadaşımız kendi yapıyordu evinde ama şimdi daha çok tanındı. Mesela o gittiğimiz yerlerde kadınların görmedikleri, bilmedikleri şeylerle ilgili fikirleri gelişti. Üretimde kendi fikirlerini geliştirerek burada kooperatifler kurdular. Çeyiz mağazaları açanlar, gözleme dükkânı açanlar oldu.”

“VALİLİĞİMİZ, YOZGAT BELEDİYEMİZ DESTEK OLABİLİRLER”

Yurtdışından da çok sipariş aldıklarını ama kargo ile ürünü göndermede sorun yaşadıklarını kaydeden Güçlü, “Yoksa yurtdışından da ürünlerimiz çok beğenildi, çok güzel dönüşler aldık. Yani yurtdışı projelerimiz kapsamında tanıtım amaçlı götürdüğümüz ürünlerin hiçbiri elimizde kalmadı, hepsini aldılar. Tekrar da istediler ama bizim buradan gönderme imkânımız olmadı. Çünkü yapan arkadaşlarımız malzeme paralarını anca alıyorlar. O yüzden birde kargo parası veremezler. Belki bu konuda Valiliğimiz, Yozgat Belediyemiz destek olabilirler arkadaşlarımıza. Oraya karşı ödemeli gönderilebilir belki ancak şahıslarla iletişime geçildiği için güven problemi yaşanabiliyor. Bu yüzden bu yolu da ne yazık ki tercih edemiyoruz. Genel olarak çok fazla destek göremiyoruz. Kendi çabalarımızla yapıyoruz. Belediye desteğini esirgemiyor. Tabi destekler daha çok olursa daha güzel işler yapılabilir. Belediye Başkanımız Kazım Arslan ve Valimiz Mehmet Ali Özkan’ın bizden desteklerini inşallah esirmeyeceklerine eminiz.”

“SOSYAL DESTEKLERDE BULUNDUK”

Dernek Başkan Yardımcısı Şükran Öngel ise şu açıklamada bulundu: “Sadece el emeklerini sergilemelerine, satmalarına yardımcı olmuyoruz. Ayrıca biz maddi, manevi, örneğin adli yönden problemler yaşadıklarında onları da yönlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın yaşadıkları sorunlarda hep yönlendirdik, ilgili yerlere gönderdik. Sosyal desteklerde bulunduk. Kadınların yaşadıkları problemlerde avukatlara, sosyal hizmetlere yönlendiriyoruz, aracı oluyoruz. İhtiyaçlarına göre İŞKUR’a yönlendiriyoruz. Her konuda elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz.”