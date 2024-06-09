Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nın manevi zenginliğini ve bereketini, vekaletle kurban kesim kampanyası aracılığıyla sofralara taşıyor. Kurbanlık seçimlerini yaparak hazırlıklarını tamamlayan Kızılay, hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya vekalet almaya da devam ediyor.

Deprem bölgesi ve Gazze’deki ihtiyaç sahipleriyle birlikte milyonlara yardım elini uzatmayı planlayan Kızılay’ın vekâlet bedelleri, yurt içinde 11 bin 750 lira, Gazze’deki mağdurlar için 11 bin 750 lira, yurt dışı için de 4 bin 300 lira olarak belirlendi. Kızılay, Gazze’de kısıtlı imkanlar yaşandığı için alınan kurban vekaletlerinin kesimlerini Türkiye’de yaparak konserve haline getirecek ve bölgeye ulaştıracak.

GAZZE'DEKİ ÇATIŞMA MAĞDURLARINA AYRI PLANLAMA

Türkiye ve 20 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 128 bin hisselik vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze’deki çatışma mağdurlarına yönelik de ayrı planlama yaptı. Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük tedarikçilerinin iş birliğiyle kesilip konserve yapılacak kurbanlardan elde edilecek kavurma konserveleri 'iyilik gemileri' vasıtasıyla Gazze'ye de gönderilecek. Kızılay'ın bir başka önceliği de Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği afetzedeler olacak.

Türkiye'de Bingöl, Denizli, Sivas, Konya ile Yozgat olmak üzere 5 şehir ve 7 kombinada kurban kesimlerini gerçekleştirecek olan Kızılay, örnek alınan modeli sayesinde hazırladığı kavurma konserveleriyle sadece bayram günlerinde değil yıl boyunca kurban bereketini yaşatıyor.