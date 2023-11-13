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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2023 yılında en az 60 KPSS puanına sahip adayları hedefleyerek, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde 2 bin 248 Astsubay alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan bu önemli alım için başvurular başladı ve detaylar adaylara başvuru kılavuzu ile iletilmekte. İşte TSK'nın Astsubay alımı hakkındaki kritik bilgiler:

Başvuru Koşulları:

Başvuruda bulunacak adayların en az 60 KPSS puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Astsubay alımı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Detaylı başvuru şartları ve gerekli belgeler, adaylara ayrıca başvuru kılavuzu ile iletilmiştir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri:

Astsubay alımı için ön başvurular 7 Kasım 2023 tarihinde başlamış olup, 27 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Erken başvurular online olarak Milli Savunma Bakanlığı personel temini adresi üzerinden kabul edilmektedir.

Diğer Detaylar:

TSK, 2023 yılında Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay alımı yapacak ve toplamda 2 bin 248 Astsubay adayının göreve başlaması planlanmaktadır.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar değerlendirilerek uygun görülenler mülakat ve diğer aşamalara davet edilecektir.