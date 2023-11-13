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Yozgat, Aksaray, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir İlleri İçin Beklenen Yağış Tarihi Belli Oldu

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile uzun zamandır beklenen yağışların Türkiye'nin iç bölgelerini etkileyeceği müjdesini verdi. Yozgat, Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir illerinin uzun süredir aralıksız beklediği yağışlar için tarih belli oldu.

13 KASIM İLE 30 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ÖNEMLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Ökten'in paylaşımında, "Yarından itibaren tüm Türkiye'yi etkileyecek sağanaklar geliyor. Uzun süredir yağış bekleyen iç bölgeler de mutlu olacak. Peşi sıra yağışlar alacağız. 13 Kasım ile 30 Kasım arası bol yağışlarla geçecek. Barajlar hızla artış trendine giriyor..." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN UZUN SÜRE SONRA YAĞIŞ GRAFİĞİNE GİRMESİ

Türkiye genelinde düzenli yağış grafiğine ne zaman girileceği konusundaki merak sona ererken, bu müjdeli haber özellikle iç bölgelerde tarım, su kaynakları ve çevre için önemli bir dönüm noktası olabilir. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar, kuraklıkla mücadelede önemli bir adım atılmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.