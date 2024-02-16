Yozgat’ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne bağımsız belediye başkan adayı olarak katılacak olan 63 yaşındaki 4 çocuk babası Bekir Korkmaz, seçim çalışmalarını kendi imkanlarıyla tek başına yürütüyor.

Yozgat’ta birçok kurum, kuruluş, vakıf ile dernekte görev yaptıktan sonra 2009 yılında siyasi arenada boy göstermeye başlayan Korkmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanlığı için yarışıyor. Yozgat’ın plakasına atfen 66 proje ile yola çıkan Korkmaz, 1999 model aracıyla mahalle, cadde ve sokaklarda seçim çalışması yürütüyor. Birbirinden farklı seçim sloganları ve müzikleriyle dikkatleri üzerine çeken Korkmaz, katıldığı her ortamda vatandaşlara projelerini anlatıyor.

“ÇALIŞMALARIMI TEK BAŞINA YÜRÜTÜYORUM”

Kendi imkanlarıyla seçim çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Korkmaz, “Ben emekliyim, 1999 model aracımla Yozgat’ta her gün mahalleleri, caddeleri, sokakları dolaşıyorum. Aracımla 180 kilometre yol geziyorum. Diğer siyasi partiler gibi benim maddi bir gücüm ve ekibim yok. Kendi çabamla çalışıyorum, arabamı kendim kullanıyorum, broşürlerimi kendim dağıtıyorum. İnsanlarla selamlaşıp projelerimi anlatıyorum. Bu şekilde çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.

“YOZGAT’TA PROJE ÜRETEN İLK ADAY BENİM”

Bağımsız belediye başkan adaylığının 3. dönemi olduğunu da belirten Korkmaz, “İlk olarak 2009 yılında bu yola çıkmıştım. İlk çıktığımda 56 proje sunmuştum, Yozgat’ta ilk proje üreten aday benim. Diğer siyasi parti adaylarına bakıyorum, proje olarak açıkladıkları Yozgat’ın sıkıntıları. Kentin sıkıntılarını anlatıyorlar. Proje dediğiniz 10 yıl sonra karşınıza çıkacak olayları önceden tespit edip hayata geçirmektir. 2019 yılında ise 'Plaka 66, çözüm 66' diye yola çıkmıştım. İnsanların gönlünde olmama rağmen o seçimlerde de maalesef istediğim oyu alamadım” şeklinde konuştu.

“YOZGAT GİRİŞİMCİ MERKEZİ OLACAK”

Projelerine de değinen bağımsız aday Korkmaz, “Yozgat’ta dağınık esnaf yapılarını, kuru gıda, galeri, kömürcüler, ardiyeleri hanlar oluşturup esnafı bir arada buluşturacağım. Mahallelere eğitim, kültür ve sanat merkezleri, semt pazarları kurup, insanların aşına, işine katkı sunacağım. Kadınlarımızı evlerinden kurtarıp sahaya indirerek vasıflarına göre aşa, işe ve sanata yönlendireceğim. Yozgat küçük girişimci merkezi olacak” ifadelerini kullandı.