Yozgat'ın merkeze bağlı 700 nüfuslu Osmanpaşa köyüne 1985 yılında kurulan Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu'nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yönetmeliğindeki öğrenci sayısını karşılanmadığı gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi.

Osmanpaşa başta olmak üzere Sarınınören, Lök, Battal, Karabıyık, Büyük İncirli, Tekke Yenicesi, Çallı, Tayfur, Gevrek ve Gökçekışla gibi köylerden taşımalı eğitimle Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu'na gelen öğrencilerin velileri ise bu karar sonrası okul önünde bir araya geldi.

Osmanpaşa köyüne 35 kilometre uzaklıktaki Yozgat'ın Divanlı Mahallesi ve Esenli köyünde bulunan okullara, çocuklarını göndermek istemeyen veliler, okullarının eğitim-öğretime devam etmesini ve çocuklarının mağdur olmamasını yetkililerden istedi. Öğrenci velileri, Osmanpaşa köyünün merkezi konumda olduğunu ve en uzak köyün 5-6 kilometre olduğunu belirterek, çocuklarının daha uzak merkezlere taşınmasını istemediklerini söylediler.

“TORUNLARIM ÇOK ÜZÜLÜYOR”

Osmanpaşa köyünden Ümmügülsüm Aydoğdu, iki torununun burada eğitimini sürdürdüğünü söyleyerek, “Okullumuzun kapanmasını biz istemiyoruz, çok üzülüyoruz. İki tane torunum okuyor burada. Öğrenci yok diye kapatacaklarmış ama her köyden öğrenci buraya geliyor, yeterli öğrenci var. Köyümüzde karakolumuzu kapattılar, belediyemizi kapattılar şimdi de okulumuz giderse köyümüz hep biter. Torunlarım da çok üzülüyor, okullarının kapanmasını istemiyorlar” dedi.

“25 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ OKULA GİTMESİNİ İSTEMİYORUM”

Büyükincirli köyü muhtarı Sedat Zorlusoy ise, “Benim köyüm buraya 5 kilometre uzaklıkta ve benim köyümün öğrencileri sabah okul açılmadan yarım saat önce evinden çıktığında 10 dakika içerisinde okuluna gelebiliyor. Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu'nun kapanması demek benim köyümün ve diğer köydeki öğrencilerin en az günde 2 saatlerini yolda geçirmeleri demek. Yaz dönemi hava şartları iyi olur katlanabilirler ama kışın bu öğrencilerin okula gitmeleri büyük bir sorundur. Ben köyümün öğrencilerinin 25 kilometre mesafedeki bir okula taşınmasını istemiyorum. Yetkililerimizden temennimiz budur, okulun açık kalmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMI HİÇ OKUTMAYACAĞIM”

Mehmet Taşgın ise köy okulunun kapatılması halinde 3 çocuğunu da okula göndermeyeceğini vurgulayarak, “Köyümüzde belediyemiz, karakolumuz, ofislerimiz ve sağlık ocağımıza kadar hepsi kapandı. Ben köyümüzde 6 çocuk büyütüyorum, 3 tanesi okuyor, biri de bu sene yazılacak. Eğer ki okulumuz kapanırsa ben çocuklarımı hiç okutmayacağım. Ben çobanım, çocuklarımı da çoban olarak yetiştireceğim. Ben istiyorum ki okuryazar olsunlar. Ben şu an koyunların başından geldim okullar kapanacak diye. Okul kapatmayla karakol kapatma ile insanları zora sokmaya kimsenin hakkı yok” ifadelerine yer verdi.