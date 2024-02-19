Yozgat'ın tarihi miraslarından biri olan Sağır Mustafa Ağa Cami'nin restore edilerek aslına uygun hale getirilmesi için çalışmalar başladı.

1874 yılında Yozgat'ın önde gelen eşraflarından Sağır Mustafa Ağa tarafından yaptırılan camii, zamanla önemli bir kültürel ve tarihi değer haline gelmişti.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “1953-54 yıllarında yapılan yenileme sırasında, camii kısmının da dahil olduğu restorasyon sürecinde, camiinin özgün mimarisinden bazı ayrıntılar kaybolmuştu. Ancak, şimdi yapılacak olan restorasyon çalışmalarıyla birlikte, camii kısmı aslına uygun bir şekilde yenilenecek ve tarihi dokusu korunacak. Restorasyon sürecinde, camiinin dış cephesi, iç mekanı ve çevresindeki alanlar özenle restore edilecek. Tarihi dokusunu yeniden kazanacak olan camii, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekecek önemli bir tarihi ve kültürel mekan olacak” ifadelerine yer verildi.