1978’li yıllarda hamamın kazan dairesinde çıkan yangın sonucu halk arasında “Yanan Hamam” olarak da bilinen ve 199 yıldır ayakta kalan tarihi Başçavuş Çifte Hamamında Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyon ile tarihi hamam, 46 yıl sonra yeniden şehre kazandırılacak.

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Dönem Toplantısında Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Ali Veral, Başçavuş Çifte Hamamını gündeme taşıdı.

Başçavuş Çifte Hamamının şehre kazandırılması gerektiğini vurgulayan Müdür Ali Veral, tarihi hamamın kullanımının belediyeye verilmesinin ve bu şekilde değerlendirilmesinin önemine değindi.

Yapılan konuşmanın ardından Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’a Başçavuş Çifte Hamamı ile ilgili son durumun ne olduğuna dair yönelttiğimiz soru üzerine, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Başçavuş Çifte Hamamının kullanımının Yozgat Belediyesine geçeceğini aktardı.

“BELEDİYE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMELİ”

Yozgat İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı 1. Dönem Toplantısında Başçavuş Çifte Hamamı çalışmalarından bahseden Müdür Veral, “Önemli eserimizden birisi Başçavuş Çifte Hamamı. Yozgat’ta ‘Yanan Hamam’ diye biliniyor. O dönemde Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlık görevindeydi. Bu dönemde tekraren başkan oldu. Bu hamamımızın açılışını herhalde birlikte yapacağız. Buraya fonksiyon verme durumundayız, hamam olarak işletme olasılığımız zayıf. Bu alan belediye tarafından değerlendirilirse çok güzel bir yer haline gelecek. Belediye Başkanımız Kazım Arslan’ın bu yerle alakalı bir projesi var. Bu hamamı Belediye Başkanımızla birlikte gezdik. Buraya çok güzel bir görünüm elde edeceğiz” dedi.

9 SENENDEN SONRA TAMAMLANDI!

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Arslan ise “Yanan Hamam, Yozgat’ın önemli tarihi değerlerinden, hafızalarından birisi. Tamamen tahrip olmuştu. Daha önce belediye başkanlığımız döneminde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapmak suretiyle oranın restorasyon işini Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devrettik ve geldiğimiz noktada biraz da uzunca süreç oldu, yaklaşık 8-9 senelik bir süreç sonunda tamamlandı” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ DOKUYU ORTAYA ÇIKARTACAĞIZ”

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Başçavuş Çifte Hamamının kullanımını tekrar Yozgat Belediyesine vereceğini söyleyen Arslan, “Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ama kullanımı bize geçecek. Bize geçtikten sonra da biz orayı değerlendirmek istiyoruz ama Vakıflar Genel Müdürlüğünün bize şuanda vermiş olduğu bilgi, oranın hamam olarak kullanılmasının mümkün olmadığı ya da çok zor olduğunu söylüyorlar. Bizler burayı hamam olarak kullanmayacağız. Büyük ihtimalle bir sergi salonu ya da sanat galerisi gibi kullanacağız. Sergiler düzenleyeceğiz, sanat faaliyetleri yapılacak. Bu bölgenin etrafında bir tarihi doku var. 5-6 tane eski Yozgat konağı var. Onlarla da bütünleştirmek suretiyle onların bir bölümü gibi o bölgede tarihi dokuyu ortaya çıkartacağız. Büyük ihtimalle de sanat galerisi olarak kullanacağız” diye konuştu.