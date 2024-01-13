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İlk ve orta dereceli okullarda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Peki, öğrencilerin merakla beklediği 15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr tatili hangi gün başlıyor? İşte detaylar:

Yüzbinlerce öğrenci, karne alacağı günün heyecanını yaşarken, bir yandan da arama motorlarında okulların tatil tarihlerini araştırmaya devam ediyor. İşte 15 tatil ve sömestr tatili ile ilgili tüm detaylar:

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler, ikinci dönem ara tatilini ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yaşayacaklar.