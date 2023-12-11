Tahmini Okuma Süresi: dakika

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türk halk müziğinin efsane isimlerinden Aşık Veysel'in yaşamına odaklanan bir tiyatro eserini sahneleyerek sanatseverlere keyifli bir etkinlik sunuyor.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Aşık Veysel'e adanmış bir tiyatro eserine ev sahipliği yapacak.

Tiyatro gösterimi, 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde, her iki gün de saat 19:00'da gerçekleştirilecek.

Yozgat Bozok Üniversitesi yetkilileri, etkinliğe katılmak isteyenlerin biletlerini Üniversite SKS Daire Başkanlığı ve Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nden temin edebileceklerini duyurdu. Bilet fiyatları şu şekildedir: Öğrenci Bileti 30 lira, Sivil Bileti ise 45 lira olarak belirlenmiştir.

Bu özel tiyatro gösterisi, sanatseverlere unutulmaz bir kültür ve sanat deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Biletlerinizi önceden temin etmeyi unutmayın!