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Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından geliştirilen karakter ve yaş bilgisine göre kitap türü önerisi yapan yapay zeka yazılımı programı ile kitapseverlerin ne okusam düşüncesi sona erdi. Program ile kitapseverler aradıkları kitaba kısa sürede zorlanmadan ulaşabilecek.

Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gamze Mete ve öğrencisi Muhammed Mert Er, karakter ve yaş bilgisine göre kitap türü önerisi yapan yapay zeka yazılımı projesi geliştirdi. Proje ile 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kişinin yaşına ve karakter özelliklerine göre mBlock veri tabanlı program ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak dünya klasikleri arasından uygun kitap türlerini kişiye öneren bir yazılım geliştirilen proje, yarışmada Türkiye 2'ncisi oldu.

Proje öncesi 466 kişinin katıldığı bir anket çalışması yapıldı, kişilerin, yaş, karakter ve hangi tür dünya klasikleri okudukları soruldu. Analiz sonuçlarına göre kişiler karakter ve yaş gruplarına ayrıldı. Anket çalışmasındaki verilere göre program kodlandı ve tasarlandı. Kişilerin yapay zeka ile yaşını bulan kodlar eklenerek yapay zeka konuşması tanımlandı. Daha yapay zeka ile yaşı belirlenen kullanıcıdan karakterine uygun 2 adet karakter türü seçmesi istendi. Sonuç olarak kullanıcıya yaşına ve karakter türüne uygun olarak anket analizleri doğrultusunda çıkan dünya klasikleri kitaplarından uygun olanın resmi programda gösterildi ve proje başarıyla sonuçlandı. Proje ile kişilerin kitap seçim süreleri kısalırken kitap okuma oranlarında da artış gözlendi. Projenin geliştirilerek okul ve kütüphanelerde de kullanılabilmesi hedefleniyor.

“OKUMAK İSTEDİKLERİ KİTAPLARI ZORLANMADAN SEÇEBİLECEKLER”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Gamze Mete, öğrencileriyle birlikte ulusal ve uluslararası alanlarda yarışmalara katıldıklarını söyleyerek, “Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarında Türkiye ikincisi olduk. Projemizin adı karakter ve yaş bilgisine göre kitap türü önerisi yapan yapay zeka yazılımı. Projemizin amacı kişinin yaş ve karakter analizlerine bakarak okuyabilecekleri kitap türlerini yapay zeka yazılımı ile kendi türünde emsalsiz olan dünya klasikleri arasından kitap önerisi yapan bir yazılım geliştirmek. Bu proje ile kişilerin kitap seçme işlemlerini hızlandırmayı ve bu sayede de kitap okuma oranlarının artmasını bekliyoruz. Projemiz geliştirilerek okullarda, sahaflarda hatta kütüphanelerde de çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu sayede insanlar okuyacakları kitapları zorlanmadan ve rahatça seçebilirler” dedi.

“PROJE İLE TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ ELDE ETTİK”

Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi 7. sınıf öğrencisi Muhammed Mert Er ise “Projemin amacı kişilerin yaş ve karakter özelliklerine bağlı olarak onlara kitap önerisinde bulunmaktı. Ben mblog tabanlı bir kodlama yaptım, yapay zekayı da kullanarak projeme yaş ve konuşma özelliği ekledim. Projeyi okulda arkadaşlarımla denedim ve öğretmenimle projenin nasıl olabileceğini konuştum. Projeyi yaptık. Yarışmaya başvuru yaptık, başvurumuz olumlu geçti ve bölge yarışmasına çağrıldım. Oradan birinci olunca Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandık ve ikinciliği elde ettik. Bu proje ile kişi kendi karakter özelliğine sahip kitabı bulabilecek ve rahatça okuyabilecek” şeklinde konuştu.