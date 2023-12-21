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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yozgat İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları İl Finali programı düzenlendi.

İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TOKİ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu koordinesinde gerçekleştirildi.

11 dalda 113 öğrencinin katıldığı yarışmada 33 öğrenci derece alarak 11 öğrenci ise bölge yarışmalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Din öğretimi birim sorumlusu ve Milli Eğitim Şube Müdürü Işık Gün eşliğinde Yozgat Anadolu İmam Hatip lisesinde gerçekleştirilen ödül törenine katılarak dereceye giren öğrencilere katılım belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

Yarışmanın gerçekleştirilmesinde emeği ve katkısı olan tüm herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Kaybedenin olmadığı herkesin kazandığı bir yarışma oldu. Bölgede Yozgat’ı temsil edecek öğrencilere başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.