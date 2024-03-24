İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan, 1 Nisan seçimlerinden sonra ulaşım sorununa el atacağını söyledi.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Mustafa Görkem Taştan, seçimlerden zaferle ayrılması durumunda ilk görevinin şehrin ulaşım problemini çözmek olacağını belirterek, “Mühendis başkanla bambaşka bir Yozgat’a doğru gidiyoruz. Yozgat halkının ulaşım konusundaki zorluklarının farkında olduğunu biliyorum” dedi.

Yozgat'ta otobüs seferlerinin erken saatlerde sona ermesi, ulaşım maliyetlerinin yüksekliği ve otobüslerin aşırı doluluğu gibi sorunlara dikkat çeken ve halkın ulaşım konusunda yaşadığı zorlukları çözme sözü veren Taştan, "Yollarda otostop çeken öğrencileri görüyoruz. Belediye olarak yapacağımız ilk işlerden biri, Yozgat halkının ulaşım sorununu çözmek olacaktır. Denenmişlere mecbur değilsiniz diyerek, değişim ve yenilik vurgusu yaptı.

Taştan'ın bu açıklamaları, seçimler öncesi Yozgat'ta ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik somut bir adım atılacağına dair umutları artırdı.