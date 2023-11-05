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10 Haziran 2016, 30 Ekim 2018 yılları arasında Yozgat Valiliği görevinde bulunan Kemal Yurtnaç, Türk Hava Kurumu Başkanlığına getirildi.

Türk Hava Kurumu’nda kayyum heyeti başkanlığına, Kemal Yurtnaç getirildi. Yurtnaç, Ali Yüksel’in İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna atanmasıyla boşalan koltuğu devraldı.

KEMAL YURTNAÇ KİMDİR?

1965 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Kemal Yurtnaç, eğitimini Tokat’ta tamamladı ve 1987 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun olarak kamu yönetimi kariyerine adım attı. Şanlıurfa Kaymakam Adayı olarak mesleğe ilk adımını atan Yurtnaç, kısa sürede gösterdiği üstün performansla farklı illerde kaymakamlık ve Vali yardımcılığı gibi çeşitli kademelerde görev yaptı. Son olarak Yozgat Valisi olarak görev yapan Yurtnaç, özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşların sorunları üzerine yoğunlaşan ve bu alanda stratejiler geliştirdi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının kuruluşunda ve faaliyete geçirilmesinde kilit role üstlendi. Profesyonel yaşamı boyunca birçok ulusal ve uluslararası projeye imza atan Yurtnaç, Yozgat Valiliği görevinde de önemli izler bıraktı.

İngilizce, Arapça ve Gürcüce dillerine hakim olan Yurtnaç, evli ve iki çocuk babasıdır.