AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Yozgat’ın bazı ilçe ve köylerinde şiddetli sağanak ve dolu yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İl Başkanı Çelebi Altuntaş, “Yaşanan bu zorluğunda üstesinden geleceğiz” diyerek açıklamada bulundu.

Başkan Altuntaş, yaptığı açıklamada, sağanak yağış, dolu ve selden dolayı zarar gören vatandaşların yanlarında olduklarını belirterek, yaralarının sarılması için her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

“HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK”

Başkan Altuntaş, “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de her türlü desteği verecektir. Şuan ilgili kurumlarımız zarar tespiti noktasında gerekli çalışmaları yapmaktadır. Sayın Valimiz ve ilgili kurumlarımız da incelemelerini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

“YANLARINDA OLACAĞIZ”

Vekillerin de geçmiş olsun dileklerini ileten Altuntaş, “Vatandaşlarımız bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Devletimiz ve partimiz olarak, onların yanında ve ihtiyaçlarını gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu konuda Sayın vekillerimiz Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan da geçmiş olsun dileklerinde bulunarak vatandaşlarımıza her türlü destek ve katkının sağlanacağını ifade etti" şeklinde konuştu.