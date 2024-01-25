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Kayseri'de eğitim amaçlı havalanan C-160 uçağı, maalesef teknik bir arıza sebebiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçak, alçak uçuş gerçekleştirirken binalara yaklaşmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlarda endişe ve paniğe yol açtı.

Ancak, deneyimli pilotlar tarafından kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen iniş sonrasında uçakta hafif hasar oluştu.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağımız, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda meydana gelen hafif hasara rağmen, pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir."