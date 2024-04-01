Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Detaylar haberimizde:

YSK Başkanı Ahmet Yener, 2024 Mahalli İdari Seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. Yener'in verdiği bilgilere göre:

"Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. Büyükşehirde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1 il belediye başkanlığı seçimi kazanmış görülmektedir. AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, YRP 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, DEVA 2, Saadet Parti 1, Sol Parti, TİP 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.

Ahmet Yener, seçim sürecinin devam ettiğini belirtirken, kesin sonuçların açıklanmasının ardından ıslak imzalı tutanakların erişime açılacağını ifade etti. Ayrıca, Yener "Üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içinde sonuçlanmıştır. Merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, personellerimize, sandık görevlilerine, görev alanlara, güvenlik güçlerine, siyasi partilere, basın mensuplarına ve Türk milletine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.