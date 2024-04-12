Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, toplam 826 çeşitli arsayı 47 ilde satışa çıkarıyor. İlan.gov.tr'de yayımlanan duyuruya göre, Adana'dan Yozgat'a kadar olan 47 ildeki arsalar artık alıcılarını bekliyor.

Satışa sunulan arsalar şu illerde bulunuyor: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat.

Bu arsalar açık artırmayla satılacak ve açık artırma 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlana göre, peşin ödemelerde %20 indirim uygulanacak. Ayrıca, %25 peşinatla ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği de sunulacak. Bu fırsatları kaçırmayın!