Yozgatlı Antrenör İsmail Çağrı Akdoğan Galatasaray Daikin’in Yardımcı Antrenörü oldu.

İsmail Çağrı Akdoğan, Ege Üniversitesi Voleybol Antrenörlüğü Bölümünü birincilikle tamamladıktan sonra Karşıyaka Spor Kulübünde çalışmaya başladı.

Akdoğan, 2011 yılında Amerika'da antrenörlük stajını tamamladı. Öğrenci değişim programıyla Litvanya'ya gitti ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünde çift anadal yaparak lisans eğitimini Roma'da tamamladı. Akdoğan, daha sonra Köln Spor Akademisinde yüksek lisans yapmak için Almanya'ya taşındı.



3 yıl Almanya'nın 2. lig takımlarında Baş Antrenörlük görevini yürüten İsmail Çağrı Akdoğan, son olarak 14 Eylül 2023’te Galatasaray Daikin’in yardımcı antrenörü olarak göreve başladı.

İsmail Çağrı Akdoğan’ın görev yaptığı kulüpler şu şekilde; Karşıyaka SK İstatistikçi, Bal Spor (Erkekler) yardımcı antrenör, Ege Üniversitesi (Erkekler) yardımcı antrenör, ASD Sabaudia yardımcı antrenör, FC Junkersdorf baş antrenör, Turnverein Gladbeck baş antrenör, TVA Hürth-Fischenich (Erkekler) baş antrenör, SWD Powervolleys Düren (Erkekler) stajyer antrenör, SC Potsdam stajyer antrenör, Galatasaray Daikin yardımcı antrenör.