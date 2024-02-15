Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu pozisyonlar için başvurular başlamış durumda. İş ilanları çeşitli meslek gruplarına hitap etmektedir.

Acun Medya'nın personel alımı yapacağı pozisyonlar arasında Hırvatça ve Sırpça Tercüman, Ahşap Ustası, Kaynak Ustası, Çekce Tercüman, Lojistik Müdürü, İspanyolca Tercüman ve Boyacı bulunmaktadır. Bu pozisyonlar için başvuruda bulunacak adayların belirtilen şartları karşılaması beklenmektedir.

Hırvatça ve Sırpça Tercüman pozisyonu için adaylardan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları, tercümanlık tecrübesine sahip olmaları, Hırvatça ve Sırpça dillerini anadil seviyesinde kullanabilmeleri, İngilizce ve Türkçe bilgisi ile seyahat engeli olmamaları istenmektedir.

Ahşap Ustası ve Kaynak Ustası pozisyonları için adaylardan ilgili meslek liselerinden mezun olmaları, işlerinde en az 5 yıl deneyime sahip olmaları ve belirtilen görevleri yerine getirebilmeleri beklenmektedir.

Lojistik Müdürü pozisyonu için adaylardan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları, Nebim V3 ERP sistemini çok iyi derecede kullanmaları, en az 5 yıl deneyime sahip olmaları, depo prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve diğer belirtilen özelliklere sahip olmaları aranmaktadır.

Çekce Tercüman ve İspanyolca Tercüman pozisyonları için ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı, tercümanlık tecrübesi, ilgili dilleri anadil seviyesinde bilmeleri ve İngilizce bilgisi aranmaktadır.

Boyacı pozisyonu için adaylardan meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmaları ve en az 5 yıl deneyime sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuruların internet üzerinden özgeçmiş oluşturularak yapılabileceği belirtilmiştir. Adaylar, Acun Medya'nın resmi internet sitesinden başvuru yapabilirler.