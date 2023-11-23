Yozgat’tan 5 sporcu yarışacak

Tahmini Okuma Süresi: dakika

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar ve Gençler 100. Yıl salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da düzenlenecek.

Şampiyona 24-26 Kasım tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinden 400’ün üzerinde sporcunun dereceye girmek için mücadele edeceği şampiyona, 26 Kasım Pazar günü final müsabakalarının ardından düzenlenecek madalya töreni ile sona erecek.

Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Eren Akbuğa, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programı kapsamında Yıldızlar ve Gençler Türkiye Salon Şampiyonası'na Samsun ev sahipliği yapacağını söyledi.

Akbuğa, Samsun’da düzenlenecek Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'na 5 sporcu ile katılacaklarını ve madalya hedeflediklerini aktardı.

Akbuğa, şampiyonada erkek ve kadın bireysel ile takımlar erkekler ve kadınlar müsabakaları yapılacağını kaydetti.

Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası’na Bozok Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü’nden Ahmet Berk Yalman, Yiğit İlker Türker, İsmail Emin Yiğit, Asya Eraslan ve İrem Su Biçer yarışacak.

Samsun’da ki yarışmalara gidecek kafilede Hurşit Yiğit, Zeynep Çınar Zararsız antrenör olarak yer alacak.