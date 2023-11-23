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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014-2019 yılları arasında piyasaya sunulan doğalgaz sayaçlarının 2025 yılına kadar değiştirilmesini şart koşuyor. Bu değişiklik, doğalgaz kullanıcılarına 10 bin liraya kadar idari para cezası getiriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılı sonuna kadar eski doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesini zorunlu kıldı. Yapılmayan değişikliklerde, sayaç kullanıcılarına 10 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yeni yönetmelik kapsamında, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 arasında piyasaya sürülen veya bu tarihler arasında son muayenesi gerçekleştirilen gaz sayaçları, kullanıcılar tarafından 2024 Şubat ayı sonuna kadar Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne bildirilecek. Ardından, 2025 yılı sonuna kadar bu sayaçlar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılacak.

Sayaç değişimi yapılmaması durumunda, kullanıcılar damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanmaktan dolayı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'na göre idari işlemle karşılaşacak. Bu kapsamda, 10 bin liraya kadar idari para cezası öngörülmektedir.

Yönetmelik, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sayaç değişimi için belirlenen son tarih 2025 yılı sonudur. Değişiklik yapmayan kullanıcılar, belirlenen tarihe kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın duyurularını takip etmeli ve gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmelidir. Sayaç değişimi için herhangi bir ücret talep edilmeyecek, işlemler yetkili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.