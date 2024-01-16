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1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bu kararla birlikte, şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde özel reyonlar açma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Ticaret Bakanlığı, kamuoyundan gelen görüşleri dikkate alarak, perakende ticaretteki ticari ilişkilere yönelik düzenlemeleri içeren bir yönetmelik değişikliği yapmıştı. "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" adı altında 14 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bu değişiklikle beraber, glütensiz ve laktozsuz ürünlere erişim kolaylaştırılarak, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulamaya geçildi.

Yayımlanan kararın bir diğer önemli maddesi, glütensiz ürünler başta olmak üzere özel beslenme ihtiyaçlarına yönelik reyonların açılmasını zorunlu kılmasıdır. Zincir marketler, bu kapsamda glütensiz, laktozsuz, düşük proteinli gibi özelliklere sahip gıda ürünlerini içeren özel reyonlar açmaya başlamıştır.

Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda büyük zincir marketlerde glütensiz ürün bulunmaması ve çölyak hastalarının ürünlere ulaşım sorunlarını ilettiklerini belirtti. Beşikçi, yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de duyurulmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, zincir marketlerde glütensiz ürünlerin daha geniş bir şekilde sunulmasının çölyak hastalarının yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.