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SGK tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında yer alan emeklilerin, maluller ve vazife malulleri için 2023 yılına ait ek ödemelerin yanı sıra Ocak ayı zam farklarının ne zaman ödeneceği belirlendi. İşte detaylar:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NEREYE YAPILACAK?

Açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/1-c bendi kapsamında yer alan emeklilerin, maluller, vazife malulleri, dul veya yetim aylığı alanların 1 Ocak 2024 itibariyle oluşan aylık farklarının, 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödeneceği belirtildi.

Bu kapsamda, her ay aylık alanlar ile Kasım, Aralık ve Ocak dönemlerinde üçer aylık halinde aylık alanlara 1, Aralık, Ocak ve Şubat döneminde aylık alanlara 2, Ocak, Şubat ve Mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi. Toplamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19.3 milyar lira fark ödenecek.

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı itibariyle 1 aylık tutarında, üçer aylıklar halinde alanlardan ise Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık fark ödemesi gerçekleştirilecek.

2023 YILI EK ÖDEMESİ

Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlara ve bu kapsamda aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı belirtildi. Toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL olacak ve 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 59 bin 33 kişiye yapılacak. Maluliyet derecesi ve göstergesine göre değişen 2023 yılı ek ödeme tutarı ise 26 Ocak 2024 Cuma günü hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilecek.