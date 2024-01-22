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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı "Şah Kartalı” bulundu.

Jandarma ekipleri Kadışehri ilçesine bağlı Örencik Köyü'nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında yaralı bir "Şah Kartalı" buldu.

Köy girişinde yaralı halde bulunan "Şah Kartalı," devriye ekibi tarafından fark edilerek hemen müdahalede bulunuldu.

Yapılan ilk müdahalenin ardından "Şah Kartalı," Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, “Şah Kartalı” doğal ortamına salınacak.