Yozgat dahil 71 ilde, devletin düzenlediği kelepir ve normal ev satış kampanyaları başladı.

Devlet, Türkiye'nin dört bir yanında 71 ilde düzenlenen kelepir ve standart ev satış kampanyalarını başlattı.

Bu kampanya, uygun fiyatlı konut satın almak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, aynı zamanda mevcut ev sahipleri için yeni bir yatırım imkanı oluşturuyor.

Konut piyasasında olumlu bir hareketlilik beklenen bu kampanya, detaylarının yakın zamanda duyurulacağını bildirdi.

Yozgat, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak gibi illeri içeren bu kampanya, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için umut kaynağı oluşturuyor.