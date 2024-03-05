Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sunulan konut başvurularında, başvuru ücretinin yatırılması için gerekli IBAN adresi, SMS yoluyla başvuru yapan vatandaşlara iletilmektedir. Ancak, bazı vatandaşlar bu bilgiyi alamadıklarından şikâyet etmektedirler. Eğer TOKİ e-Devlet başvurusu yaptınız ancak SMS almadıysanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

TOKİ BAŞVURU İÇİN SMS ALINMASI

TOKİ başvurusunu e-Devlet üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar için 24 saat içinde bir SMS gönderilir. Bu SMS'te, TOKİ başvuru ücretinin yatırılması gereken IBAN bilgisi ve ödeme tutarı belirtilir. Ancak, başvuru yapan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle bu SMS'i alamayabilirler. Bu durumda, beklemek ve herhangi bir işlem yapmamak en doğru yaklaşımdır. Ödeme tarihleri esnek tutulur ve gecikmeler göz önünde bulundurulur.

TOKİ BAŞVURU SMS İÇERİĞİ

TOKİ'nin banka aracılığıyla gönderdiği SMS, başvuru yapan kişiye şu bilgileri içermelidir:

“TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. Sizin adınıza TOKİ başvurunuza istinaden Bankamızda açılan .................. IBAN numaralı hesaba 500,00 TL tutarı en geç … tarihine kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvurunuza istinaden söz konusu tutar hesabınızdan çekilecektir. Başvurunuzun sonucunu e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.”

TOKİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

TOKİ'ye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca başvurabilirler. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirler:

e-Devlet sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

Arama kısmına "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın.

"Konut Başvurusu" seçeneğine tıklayın ve başvuru sürecini tamamlayın.

Başvuru yaptıktan sonra SMS ile IBAN bilgisi alacaksınız. Ödemenizi yaparak başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ

TOKİ'ye başvuran ancak kura sonucu seçilmeyen vatandaşlar, başvuru ücretlerini geri alabilirler. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, başvuru ücreti 5 gün içinde geri ödenmeye başlanır. Başvuru ücretini geri almak isteyen vatandaşlar, ödemeyi yaptıkları bankanın ATM'lerinden bu işlemi gerçekleştirebilirler.