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Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre, Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hırsızlık olayını çözmek amacıyla titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs, gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında gerçekleştirilen aramalarda ise, 6 adet araç hoparlörü ve 4 adet oto teyp ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işledikleri suçla ilgili adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca, Boğazlıyan'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs da gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonun, hırsızlık gibi suçlara karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini ve suçluların adalete hesap vermesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.