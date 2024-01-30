Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yozgat İl Temsilcisi Şevval Ünal, Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda TEKNOFEST'i anlattı. Bilim ve mühendislik alanlarında genç yetenekleri destekleyerek ülkenin teknolojik potansiyelini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

TEKNOFEST'in, gençlerin bilim ve teknoloji alanında yeteneklerini sergileyebilecekleri, projeler geliştirebilecekleri bir platform sunduğunu belirten Ünal, bu sayede ülkede bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin sayısının arttığını dile getirdi.