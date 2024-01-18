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Cumartesi ve pazar günü oynanan karşılaşmalarla ilk yarısı sona eren Yozgat Amatör Ligde ikinci yarının ne zaman başlayacağı belli oldu.

2023- 2024 futbol sezonunda Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi’nde 2 grup şeklinde 21 takım mücadele veriyor. Deplasmanlı çift devreli lig usulüne göre oynanan Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi’nde ikinci yarının başlama tarihi belli oldu. A ve B grubu şeklinde oynanan ligde B grubunda ilk yarının maçları tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi’nde A grubunda müsabakaların 27 Ocak Cumartesi günü, B grubunda ise 3 Şubat Cumartesi günü başlayacağını söyledi.

“TARİHLERİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Tarihlerin belirlenmesinin ardından açıklama yapan Yozgat Futbol İl Temsilcisi Alpaslan Demir, “Yozgat Birinci Amatör Ligi'nde yoğun müsabaka trafiği ve ilimizde bulunan saha yetersizliği ile Bal Ligi müsabakasından dolayı haftada bir gün il merkezinde müsabaka oynatabiliyoruz. Mevcut dış sahada her kategoride devam eden müsabakalar bulunuyor. Planlamasını yaptığımız müsabakaların tarihlerini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Halen devam eden Yozgat Birinci Amatör Küme Ligi, U14 Ligi, U 16 Ligi, Bal Ligi ve Bayanlar Futbol Ligi müsabakaları devam ediyor” dedi.

“HAKEM BULMAKTA GÜÇLÜK YAŞIYORUZ”

Müsabaka yönetecek hakem triyosu bulmakta da güçlük çektiklerinin altını çizen Demir, “Diğer taraftan İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete ile görüşmemizde müsabakaya çıkan hakemlerin çoğunun üniversite öğrencisi olması ve üniversitede yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle müsabaka yönetecek hakem triyosu bulmakta da güçlük yaşanıyor. Müsabakaların Fair Play kurallarına göre devam etmesini temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.