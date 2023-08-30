Türk milletinin esaret zincirlerinin kırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümünde Yozgat’ta çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, POMEM Müdürü Zafer Kişi, Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Ethem Sedef, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

YOZGAT’TA ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören Vali Mehmet Ali Özkan’ın Atatürk Abidesine çelenk sunumuyla start aldı.

Çelenk töreninin ardından valilik makamında Tebrikat Töreni düzenlendi.

Tebrikat Töreni kapsamında Vali Mehmet Ali Özkan, makamında tebrikleri kabul etti.

Tebrikat Töreninin ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’ndan sonra Vali Özkan, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende selamlamaların ve bayram kutlamasının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Daha sonra Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

“EBEDİ ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIĞA KAVUŞTUK”

Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan konuşmasında, “101'inci yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanından hiç bir şey kaybetmeden aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal'in önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak, ebedi özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu zafer bütün otoritelerin tartışmasız bir askeri' deha kabul ettiği büyük önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Anadolu'da sağlanan milli birlik ve beraberliğin mutlak bir sonucu olarak kazanılmıştır. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu'nun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir” şeklinde konuştu.

“SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk milletinin özgürlük ve haysiyetini yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanı olduğunu söyleyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, “Anadolu halk, tek bir yumruk olarak, dış ve iç odakların ihanetleri karşısında ve yokluklar içerisinde büyük pedakârlıklarla en son verdiği kurtuluş savaşında, Başkomutanlık Meydan Muhaberesini de kazanarak kesin zafere ulaşmıştır. 19 Mayıs 1919'da başlatılan kurtuluş savaşıyla, istilacı düşman ordusuna üst üste darbeler vurulmuş, ancak yurdumuz içerisinde ilerleyen düşmanın vatanın bağrından atabilmesi için sıra kesin sonuçlu bir harekâta gelmiştir. ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolası ile başlayan muharebede elde edilen büyük zafer, Türk'ün bağrına dayanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilmesi destanıdır. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını, mukaddes vatanımız için canı pahasına görev yapan şehitlerimizi, gazilerimizi ve günümüzde terör eylemlerinde şehit olan Türk silahlı kuvvetleri ile tüm mensuplarımızı ve emniyet hayatlarını yitiren vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler günümüz hepimize kutlu olsun. Arz ederim” ifadelerini kullandı.

Öğrenci ve askerlerin şiir okumasının ardından, halk oyunları ekipleri, folklor gösterisi yaptı. Program öğrenci ve askerlerin tören geçişiyle son buldu. Melike Aslı Arslan