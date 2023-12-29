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5 gün boyunca süren eğitimde Kızılay personelleri lojistik, intikal, güvenlik, telsiz eğitimi, uygulamalı tırmanış, iniş sedye eğitimi, uygulamalı sismik akustik dinleme eğitimi, uygulamalı yangın eğitimi ve benzeri gibi daha birçok konudan oluşan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamladılar.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı Toplumsal Güçlendirme Uzmanı İbrahim Diler aldıkları eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada; “Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı personellerimiz, yardımcı kurullarımız olan Kızılay Kadın ve Genç Kızılay Teşkilatlarımızın üye ve gönüllüleri olarak ülkemizde meydana gelebilecek her türlü afet ve acil durumlarda hazır ve donanımlı olmanın gayreti içindeyiz. Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde Beslenme Hizmet Grubu Sorumlusu olmamızın yanında diğer hizmet gruplarında da destek hizmet grupları içinde yer alıyoruz" dedi.

Diler, "Bu nedenle olası bir afette her alanda yetkin olabilmek için Yozgat AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından hafif arama kurtarma eğitimi talep ettik. AFAD İl Müdürlüğü uzmanları tarafından hem teorik hem uygulamalı verilen eğitimler çok personel ve gönüllülerimiz için çok faydalı oldu. Bu anlamda Yozgat AFAD İl Müdürlüğü 'müze bize böyle bir eğitim organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.