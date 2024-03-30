Bankaların kredi kartlarıyla yapılan otomatik fatura ödemelerinden yüksek faiz talep etmeye başlaması müşterin gündemine gelmeye başladı.

Fatura ödemelerini otomatik olarak gerçekleştirmek isteyenlerin, ekstrelerinde gördükleri yüksek faizlerle karşılaşmalarına neden oluyor.

Otomatik fatura ödemeleri tercih eden kişiler, ekstrelerinde karşılaştıkları yüksek faizlerle karşılaşmaktadır.

Bazı bankalar, normal mevduat hesaplarından yapılan fatura ödemeleri için bile komisyon talep etmeye başladı ve bu durum tüketicileri mağdur etmektedir. Uzmanlara göre, her iki uygulama da yasalara aykırıdır.

Bankalar, otomatik fatura talimatı veren müşterilere çeşitli avantajlar sunarak bu hizmeti teşvik etmektedir.

Bu avantajlar genellikle alışverişte kullanılabilecek puanlar şeklinde sunulmaktadır. Ancak son zamanlarda bankalar, bu hizmetten kaynaklanan faiz taleplerini artırmıştır. Tüketicilerin bu durum karşısında şikayetçi olduğu bilinmektedir.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bankaların uzun süredir otomatik ödeme talimatı almaya çalıştıklarını ancak son zamanlarda bu talimatlar üzerinden faiz talep etmeye başladıklarını belirtti.

TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez ise bankaların artık otomatik ödemelerden faiz talep ettiklerini ve bunu "nakit ödeme" olarak adlandırdıklarını ifade etti.

Otomatik fatura ödeme faiz oranının kredi kartı faizinden daha yüksek olduğu bilinmektedir. Şu anda kredi kartı faiz oranları yaklaşık olarak yüzde 3,74 seviyesindedir. Ancak otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5 seviyesine kadar çıkabilmektedir.

Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde bu tür faiz taleplerine dair bilgilendirme yapıldığı ancak uzmanlar tarafından bu durumun yasalara aykırı olduğu belirtilmektedir.

İbrahim Güllü'ye göre, bu uygulama Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

Tüketici dernekleri, bu şekilde talep edilen ücretlerin geri alınması için tüketicileri tüketici hakem heyetine başvurmaları konusunda teşvik etmektedirler.

Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceği belirtilmektedir. Tüketicilerin haklarını korumak adına bu tür uygulamalara karşı bilinçli olmaları ve gerektiğinde haklarını aramaları önem taşımaktadır.