Kredi kartı nakit avans taksit sayısı ve limitlerde flaş adımlara gidildi. İşte detaylar…

Kredi kartı nakit avans kullanacak bireyler için geri ödeme hesaplamalarına ilişkin örnekler açıklandı. Yapılan düzenlemelerle, aylık ödeme miktarları artmasına rağmen vatandaşlar daha az faiz ödeyecekler. Örneğin, 50 bin liralık nakit avans kullanımında, vatandaşın cebinde yaklaşık 15 bin lira kalacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitlerine ilişkin uyarıda bulunarak, yeni düzenlemelerin kapısını açık bıraktı.

Şubat ayında enflasyonun beklenenden fazla artmasıyla birlikte, sıkılaştırma adımları hızla atılmaya başlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son 12 ayda toplam krediler yüzde 50, kredi kartları ise yüzde 150'nin üzerinde büyüme kaydetti.

Merkez Bankası'nın verilerine göre ise, kredi kartı harcamaları 1 Mart itibariyle 262,2 milyar TL'ye ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta ticari ve ihtiyaç kredisi büyüme sınırları düşürülmüştü. Bu hafta ise artan kredi kartı harcamalarına kısıtlama getirildi.

Kredi kartlarına yönelik önemli bir düzenleme olarak, bazı bankalarda aylık yüzde 7'yi aşan ihtiyaç kredisi faizleri ve nakit avans taksit sayıları 12'den 3'e düşürüldü. Nakit avans limiti kart limitinin yüzde 25'iyle sınırlandırıldı.

Şu anda kredi kartı nakit avans güncel faiz oranları yüzde 4,42, alışveriş faizi ise yüzde 3,66 olarak belirlendi. Gecikme faizi yüzde 3,96, nakit çekim gecikme faizi ise yüzde 4,72 olarak açıklandı.

Örneğin, 50 bin lira nakit avans kullanımında 12 ay vadeli ve aylık 5 bin 881 lira ödeyerek toplamda 70 bin 573 lira geri ödemesi yapılıyordu. Ancak, taksit sayısı ve faiz maliyetlerinin azaltılmasıyla aynı tutarın 3 ay vadeli olarak kullanılması durumunda daha az ödeme yapılacak.

Bu durumda aylık ödenecek taksit miktarı 18 bin 617 lira olacak ve toplam geri ödeme miktarı da 55 bin 852 lira olacak.