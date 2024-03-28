Türkiye genelinde 7 milyona yakın kira geliri elde eden mükellef bulunuyor. 2023 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanı ve ilk taksitlerinin ödemesi için son tarih ise 1 Nisan.

Gayrimenkullerin kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edildiğini ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması halinde beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenlerde ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde beyanname verirler. Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde, şahıslardan her biri sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir” dedi.

’’GERÇEK GİDER VEYA GÖTÜRÜ GİDER SEÇİLEBİLİR’’

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde kullanılabilecek çeşitli gider yöntemleri hakkında bilgi veren Özelmacıklı, "Götürü gider yöntemi seçildiğinde, belge sunma gereği olmadan kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i, götürü gider olarak hasılattan düşülebilmektedir. Gerçek gider yönteminde ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderlerin indirilebildiğini ifade etti. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelenmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir" dedi.

Örnek olarak, ev sahibi olan kişilerin gerçek gider yöntemini seçmeleri durumunda, kiraladıkları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebileceklerini belirtti.

1 NİSAN SON TARİH

2023 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart tarihinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle beyanname verme süresinin 1 Nisan tarihine kadar uzatıldığını belirten Özelmacıklı, "Kira geliri beyannamesi, mükelleflerin onayına sunulmadan önce Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde hazırlanabilir. Hazır Beyan Sistemi'nde, kira beyannamesi elektronik olarak onaylandığı anda beyanname verilmiş kabul edilir. Sisteme, hazirbeyan.gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden erişim sağlanabilir. Hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti ile damga vergisi, 1 Nisan 2024 tarihine kadar ödenmelidir. İkinci taksit ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmelidir. Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar çıkabilir ve kişi, istisna tutarından faydalanamaz" şeklinde konuştu.