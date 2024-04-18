Çalışmalar kapsamında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerince 17 Nisan 2024 günü Boğazlıyan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda E.G. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda; 1 adet av tüfeği, 1 adet 7,65 mm tabanca, 3 adet bıçak, 14 adet tüfek kartuşu ve 7 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan açıklamada, “Ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduran, satışını yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalarda; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 17 Nisan 2024 günü Boğazlıyan ilçesinde E.G. isimli şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenlenmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 1 adet 7,65 mm tabanca, 3 adet bıçak, 14 adet tüfek kartuşu ve 7 adet 7,65 mm fişek ele geçirilmiştir.

E.G. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü suç ve suçlularla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.