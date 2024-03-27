Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, şehit aileleri ve personel ile birlikte iftar yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Her Anınızda Hep Yanınızda" sloganıyla trafikte kalıp iftara yetişemeyen vatandaşlara otogar kavşağında iftariyelik ikramında bulunuldu.

İl Müdürü Arif Topal yaptığı açıklamada, “Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaşıyor kalpten kalbe giden yolda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu müstesna günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, evrensel dostluk, hoşgörü ve barış mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızın her anına yayabilmeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah’tan dua ve niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.