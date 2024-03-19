18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıl dönü dolayısıyla “Kahramanlarımız ve Yakınları İle İftardayız” programı kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler için iftar programı düzenlendi.

Şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleşen iftar programına, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, il protokolü katıldı.

Burada bir açıklama konuşma yapan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Her şeyden önce bugünlerde emeği olan başta büyük önder Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor bugünlerde emeği olan gerek alın teri, gerek aklı, gerekse bedenleriyle ülkesine hizmet eden bütün vatan evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle Çanakkale Zaferinde kahramanlık destanları yazan şehitlerimize rahmet diliyorum” diye konuştu.