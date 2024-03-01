Yozgat’ta konut sahibi olmak isteyenler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan kararlar büyük önem taşıyor. BDDK, konut kredisi kullanacak olanlar için kredi çekme şartlarında değişikliklere gitti. Bu değişiklikler, özellikle riskli binalarda oturan ve yeni bir ev almayı planlayan tüketicileri yakından ilgilendiriyor.

Yozgat’ta ev sahibi olmak isteyenler ve konut kredisi kullanacak olanlar için BDDK tarafından yapılan duyurular önem arz ediyor. BDDK, konut kredileriyle ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeler, özellikle riskli binalarda yaşayan ve mevcut evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olan vatandaşları ilgilendiriyor. BDDK'nın internet sitesinde yayınlanan ve 24 Ağustos 2023 tarihli 10655 ve 10656 numaralı kararlar, konut kredisi kullanım koşullarında önemli değişiklikler içeriyor.

Buna göre, tüketicilerin, eşlerinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının sahip olduğu tek konutun, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilip yıkılmış olması veya yıkım kararı alınması durumunda, bu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmayacağı belirtiliyor. Bu karar, afet riski altındaki konutlarda yaşayan vatandaşlara yeni bir konut satın alma sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak.

Bu yeni düzenlemeyle, BDDK'nın konut kredisi çekme koşullarındaki değişiklik, kredi kullanacak tüketicilere daha fazla esneklik sunmayı amaçlıyor. Konut değerinin belirlenen oranına kadar kredi verilebilmesi ve yüksek risk ağırlığı uygulamasında esneklik sağlanması, konut piyasasını ve vatandaşların konut edinme süreçlerini olumlu yönde etkileyebilir. Özellikle afet riski altındaki alanlardaki dönüşüm projeleri kapsamında yıkılması gereken binalarda oturan vatandaşlar için bu karar, yeni bir başlangıç ve daha güvenli konutlara geçiş için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yozgat’ta konut sahibi olmayı hedefleyenler ve bu süreçte finansal destek arayanlar için BDDK tarafından alınan bu yeni kararlar, konut kredisi koşullarında sağlanan esnekliklerle birlikte, hem vatandaşların hem de konut sektörünün önünü açacak nitelikte. Yeni düzenlemelerin, kredi kullanacak olan tüketicilere afet riski altındaki alanlardan güvenli konutlara geçiş yapma sürecinde önemli bir destek sağlaması bekleniyor.