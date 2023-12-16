Yozgat İl Müftülüğü tarafından cuma günleri Çapanoğlu Büyük Cami'nde yapılan 'Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta da gerçekleştirildi.

Sabah namazı buluşmaları devam ediyor 1

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"Yozgat Halkı Sabah Namazında Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen buluşma, sabah namazı öncesi Şube Müdürü Yusuf Özel’in cemaate yaptığı sohbet ile başladı. Özel yaptığı sohbette; "Niyet ve amel ilişkisi" konusuna değindi. Yozgat halkının yoğun katılım sağladığı buluşmada namaz sonrası tesbihat ve dualar yapıldı.

Sabah namazı buluşmaları devam ediyor 2

Sabah namazı buluşması sonrası cemaate çorba ikramında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi