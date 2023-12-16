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Yozgat İl Müftülüğü tarafından cuma günleri Çapanoğlu Büyük Cami'nde yapılan 'Sabah Namazı Buluşmaları' bu hafta da gerçekleştirildi.

"Yozgat Halkı Sabah Namazında Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen buluşma, sabah namazı öncesi Şube Müdürü Yusuf Özel’in cemaate yaptığı sohbet ile başladı. Özel yaptığı sohbette; "Niyet ve amel ilişkisi" konusuna değindi. Yozgat halkının yoğun katılım sağladığı buluşmada namaz sonrası tesbihat ve dualar yapıldı.

Sabah namazı buluşması sonrası cemaate çorba ikramında bulundu.