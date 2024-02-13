Dar gelirli vatandaşların iftar sofralarında yer edinen yardım kolilerini de enflasyon vurdu. Yüzde 300’e varan Ramazan kolisi fiyatları vatandaşı zorlayacak.

Ramazanda dar gelirli kişilere yardım etmek isteyen vatandaşlar Ramazan kolisi fiyatlarındaki artışla karşı karşıya kalınca şoke oldu. Yardım amaçlı dağıtılan erzak kolilerinin geçen yıl satıldıkları fiyatlardan çok daha fazla fiyatlarla satıldığı dikkat çekti.

Dar gelirli vatandaşların iftar sofralarını zenginleştiren yardım kolileri, enflasyonun etkisiyle ciddi bir fiyat artışına uğradı. Ramazan’a özel düzenlenen yardım kolileri, geçen yıla kıyasla yüzde 300'e varan oranlarda fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor, bu durum dar gelirli vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yardım amaçlı erzak kolilerine talep artarken, fiyat artışlarına karşı vatandaşlar şaşkınlık içinde. Geçen yıl satışa sunulan yardım kolilerinin fiyatlarının üzerine çıkan bu yılki fiyat artışları, özellikle dar gelirli aileleri zor durumda bırakıyor.

Örneğin, geçen yıl 189 TL olan Ramazan paketleri, bu yıl 950 TL'ye yükselirken, 269 TL olan paketlerin fiyatı bin 300 TL'yi geçti. Resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde artan bu fiyatlar, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarını aşıyor.

Ramazan paketleri, içerdikleri ürünlerin türüne ve sayısına göre farklı fiyatlandırılarak satılıyor. Ancak bu yılki fiyat artışları, geçen yıla göre ciddi bir yükselişi beraberinde getiriyor. Örneğin, geçen yıl 150 TL'ye satılan 12 ürünlü ekonomik paket, bu yıl 600 TL'ye çıkarken, 24 ürün barındıran 189 TL'lik Ramazan kolisinin fiyatı 950 TL oldu. En yüksek fiyat artışı ise yüzde 300'ün üzerinde gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını geride bırakan bu fiyat artışları, yardımsever vatandaşları düşündürüyor. Ramazan kolisi içindeki gıda ürünlerindeki artış, 2023 yılında tüketicinin yıllık enflasyonunun yüzde 64,77 arttığı TÜİK verilerini aşıyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden hurma, zeytinyağı, pirinç ve un gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları da adeta tavan yaptı. Geçen yıl 90 TL olan hurma, bu yıl 420 TL'ye yükselirken, aynı marka 1 litrelik zeytinyağı 19 TL'den 69 TL'ye çıktı. Pirinç, geçen yıl 17 TL iken bu yıl 68 TL'ye yükselirken, aynı paketteki unun fiyatı da geçen yıl 9 TL iken bu yıl 33 TL oldu.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış nedeniyle dar gelirlilerin iftar sofralarında et tüketmek lüks haline geldi. Geçen yıl kilosu ortalama 140 TL olan kıyma, bu yıl 400 TL'yi aşarken, kuşbaşı etin kilosu da 170 TL'den 420 TL civarına yükseldi.

Bu zorlu ekonomik koşullar altında yardım kolilerindeki dramatik fiyat artışları, vatandaşları Ramazan boyunca maddi sıkıntıya sokacak gibi görünüyor.