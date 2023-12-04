Türkiye İnovasyon Haftası  ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Doçent Dr. Ayşe Şener Taplak danışmanlığında Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik 3. sınıf öğrencileri tarafından “Engelleri İnovasyon ile Aş” proje etkinliği düzenlendi.

Engelleri inovasyon ile aş’ 1

Etkinlik kapsamında engelli ya da fonksiyon kaybı olan bireylerin hayatlarına yenilikçi sağlık çözümleri sunan projeler görücüye çıktı.

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Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, Engelli Bireylere Hizmet Derneği ile İşitme Engelliler Spor Kulübü temsilcileri tarafından projeler ilgi ile karşılandı.

Engelleri inovasyon ile aş’

Rektör Yaşar, projeleri tek tek inceleyerek hemşirelik bölümü öğrencilerine teşekkür etti. Öğrencilerin inovasyon kültürünü benimsemeleri, sağlık alanında yenilikçi çözüm önerileri için çaba sarf etmelerini takdir ettiğini dile getiren Yaşar, üniversite kapsamında sağlık ve mühendislik bilimlerini bir araya getiren projelerin devamının geleceğini ve öğrencilerin bu alanda destekçisi olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi