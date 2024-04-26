Yozgat İl Müftülüğü personeline yönelik hizmet içi eğitim programları çerçevesinde, "Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu dini konularda aydınlatmada en önemli yollarından birisi olan hutbelerin muhatap kitleye etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Müftüsü Ali Gülden ve Alanında Uzman İmam Hatipler tarafından Yozgat merkezinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Semineri başladı.

İl Müftülüğü Bilal Şahin Külliyesinde gerçekleştirilen ve 4 gün süreyle devam etmesi planlanan seminere katılan müftülük personeline "İrşat Yöntemi Olarak Hutbe ve Hatiplik, Hutbe Adabı, Hatibin Temel Nitelikleri, Ses ve Nefes Kullanımı, Türkçeyi Kullanma ve Güzel Konuşma Becerisi, Hutbe Sunumunda Yapılan Yaygın Hatalar ve Hutbe ile İlgili Fıkhi Konular” başlıkları altında sunumlar yapılıyor.