Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki Uşaklı Höyük'te gerçekleştirilen kazı çalışmaları, 2018 yılında önemli bir keşfe ev sahipliği yaptı. Bu kazılar, Hititlerin fırtına tanrısı Teşub'a adanmış bir tapınağın avlusunda günümüze ulaşan 3500 yıllık renkli mozaik tabanın ortaya çıkmasını sağladı.

Hitit dönemine ait olan bu tapınağın kalıntıları arasında bulunan eşsiz mozaik, 3147 adet düzensiz şekilli taştan oluşuyor. Yaklaşık olarak 3x7 metre boyutundaki bu alan, muazzam bir mozaik sanat eseri olarak değerlendiriliyor. Taşlar, düz bir düzen içinde yerleştirilmiş olup, koyu ve açık renklerde geometrik desenler oluşturuyor.

Uşaklı Höyük'teki kazı çalışmaları, bu önemli keşfin bölgenin arkeolojik zenginlikleri açısından ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Mozaiğin Akdeniz mozaik geleneğinin öncüsü olarak kabul edilmesi, Hititlerin günlük yaşantılarına dair önemli ipuçları sunuyor. Bu antik mozaikler, bölgenin kültürel mirasına yeni bir boyut ekleyerek tarih öncesine ait benzersiz bir mirası gün yüzüne çıkarıyor.