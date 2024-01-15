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Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Nurdoğdu Ortaokulu'nda Sağlıklı Beslenme ve Diyabet eğitimi verildi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü Diyetisyen Akın Alkan Sağlıklı beslenme ve Diyabet hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocuklukta sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi vurgulanırken ayrıca bu çağda görülebilen Tip 1 ve Tip 2 diyabet hakkında bilgilendirmeler yapılıp çocuklarda diyabet belirtileri, diyabette beslenme, besinlerdeki şeker içerikleri, etiket okuma gibi konularda farkındalık oluşturan eğitim verildi” ifadelerine yer verildi.