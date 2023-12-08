Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Savaşın Çocukları” konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlara dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ın katılımıyla yapıldı. Görsel Sanatlar Öğretmeni Makbule Savaş Sezer ve 11 resim sınıfı öğrencilerinin hazırladığı yağlı boya tablolar, eski Askerlik Şubesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Resim sergisinin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ben böyle bir duyarlılık gösteren okul müdürümüz, öğretmenimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum, emeğinize sağlık. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü böyle bir günde bu tür serginin daha bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Bu merhamet ve insan hakları bizden doğdu ve inşallah bizden yayılacak. Hiç kimseye Rabbim böyle acılar yaşatmasın, dünya barış içinde yaşasın” dedi.

Savaşın Çocukları konulu resim sergisi pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.